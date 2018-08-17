В учебных заведениях Таиланда утверждены новые правила поведения

Кабинет министров Таиланда утвердил новую редакцию "Правил поведения учащихся", представленную на рассмотрение правительства министерством образования страны, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведением в "Правилах" стали запреты на проведение собраний, потенциально ведущих к нарушениям общественного порядка и спокойствия граждан, а также на "неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке", сообщает издание.

Если запрет на собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка, направлен, прежде всего, против нередких в Бангкоке и других крупных городах страны массовых драк учащихся "соперничающих" профессионально-технических училищ, часто с применением холодного и огнестрельного оружия, то запрет на "неуместные проявления привязанности" означает запрет поцелуев и объятий, причем не только в общественных местах, но и "в приватной обстановке", пишет газета.

Издание цитирует интервью Варата Прыаксакуннана, директора Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда, который, поясняя новые "Правила", утверждает, что "поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече представляют собой неуместные и неприличные проявления". Чиновник также заявляет в этом интервью, что необходимо применение строжайших мер контроля соблюдения "Правил" в период празднования Дня Святого Валентина.

Традиционная общественная мораль в Таиланде запрещает публичные проявления привязанности и нежности: даже супружеские пары на публике редко позволяют себе прикасаться друг к другу: с точки зрения традиции, максимум, что влюбленные могут себе позволить на людях - это держаться за руки.

Традиции пока еще достаточно крепки в сельскохозяйственных провинциях Таиланда, однако в таиландских городах нынешнее молодое поколение относится к ним уже не так бережно, как их родители, и вряд ли сможет безоговорочно принять новые "Правила", пишет газета.

Новые "Правила", касающиеся учащихся средних школ и высших учебных заведений, вступят в силу сразу после публикации в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются все новые указы, законы и регуляции, вступающие в действие в Таиланде.