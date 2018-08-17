Мужчина, чудом выживший при обрушении моста в Генуе: Понял, что лечу, и перестал дышать - ВИДЕО

Итальянец Лучиано Гочча рассказал журналистам, как он чудом выжил при обрушении автомобильного моста в Генуе. Он каждый день ездил по нему по несколько раз. Лучиано вспоминает, в тот злополучный день он заехал под мост и услышал грохот, а дальше ударной волной его отбросило на 10 метров, он потерял сознание, других подробностей не помнит, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Я чувствую себя хорошо, никаких переломов, просто ушибы. У меня нет слов, я был под мостом. Я только приехал, открыл дверь, начал выходить и услышал грохот. Вот и все, я обернулся, понял, что лечу, перестал дышать. Меня спасла только подушка безопасности. Я был там, прямо за грузовиком. Я все еще не могу смотреть на этот мост, это чудо, что я жив", - признается он.

По последней информации, жертвами обрушения стали 39 человек. В момент ЧП по мосту двигались 30 автомобилей. Мост был построен в 1967 году. Он рухнул с высоты 45 метров и повредил несколько жилых домов.

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