Кадры массового ДТП в Краснодаре попали на камеры - ВИДЕО
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как на встречной полосе происходит мощное столкновение, после чего большегруз съезжает в кювет, рассыпав по дороге горбыль, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В Сети появилось видео страшной аварии на трассе Краснодар - Ейск в Тимашевском районе Краснодарского края.
Массовая авария произошла 16 августа около полудня на 72-м километре автодороги, сообщает местное управление МВД.
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как на встречной полосе происходит мощное столкновение, после чего большегруз съезжает в кювет, рассыпав по дороге горбыль.
С грузового автомобиля КамАЗ слетает тент, накрывающий лобовое стекло двигающегося во встречном направлении большегруза МАЗ с полуприцепом.
Водитель МАЗа, потеряв управление, выезжает на полосу встречного движения и сталкивается с контейнеровозом MAN, мусоровозом КамАЗ и двумя легковыми автомобилями Hyundai.
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
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