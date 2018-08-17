Турция ответит на новые санкции США по правилам ВТО

Турция продолжит отвечать на американские санкции согласно правилам Всемирной торговой ассоциации, заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан. Об этом сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы дали ответ на американские санкции в соответствие с международным торговым правом и согласно правилам Всемирной торговой организации"

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook