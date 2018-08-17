Увидев следы на земле, охранник познакомился с жутким существом, которое их оставило - ВИДЕО

Видеоролик, снятый в Кордове (Аргентина), ужаснул многих зрителей, посчитавших, что в кадр попало какое-то совсем уж фантастическое существо, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ночной охранник заметил на земле странные следы и решил выяснить, кому же они принадлежат. Несмотря на то, что собака мужчины лаяла и вообще вела себя нервно, он сделал несколько шагов и заметил какое-то непонятное чудовище. На этом храбрость мужчины улетучилась и он убежал, так что осталось неизвестным, кого же именно он снял на видео.

Впрочем, далеко не все пользователи интернета поверили в подлинность видеоролика. Некоторые недоумевают, почему мужчина не вернулся на это место днём - конечно, существо вряд ли дожидалось бы его, но зато он хотя бы запечатлел следы в куда лучшем качестве, чтобы их можно было нормально рассмотреть.

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