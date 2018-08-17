Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии

Саудовская Аравия выделила 100 миллионов долларов на восстановление освобожденных от "Исламского государства" районов на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, текст которого размещен на официальном сайте посольства, это крупнейший на сегодняшний день вклад в финансирование проектов международной коалиции по борьбе с ИГ, которые направлены на восстановление Ракки и других районов на северо-востоке Сирии.

Впервые о выделении этих средств заявил министр Саудовской Аравии Адиль Джубейр на министерской конференции стран-членов международной коалиции по борьбе с ИГ, которая состоялась 12 июля в Брюсселе. Средства будут направлены на восстановление жилых районов, учреждений здравоохранения и образования, сельского хозяйства, электро- и водоснабжения, дорог, а также расчистку завалов. Это должно способствовать возвращению сирийских беженцев и предотвратить возрождение ИГ, отмечается в заявлении саудовского посольства.

Как отмечает саудовское официальное агентство SPA, средства выделяются на поддержку усилий коалиции по возвращению к жизни местных общин, а также на действия по предотвращению планов ИГ в этих районах.

"Королевство выделило 100 миллионов долларов для международной коалиции с целью предотвращения планов террористической группировки ИГ в освобожденных районах на северо-востоке Сирии. Эта помощь для коалиции является крупнейшей на данный момент, направленной на поддержку этих освобожденных районов", - заявило агентство.

Речь идет о районах, освобожденных от ИГ при участии международной коалиции во главе с США и альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), составленного преимущественно из курдов. Официальный Дамаск считает их действия незаконными. В Дамаске ранее заявляли, что не считают освобожденным город Ракка, считавшийся неофициальной сирийской столицей террористов, пока в него не войдут сирийские войска. Силы SDF и коалиции вытеснили боевиков из Ракки в 2017 году и с тех пор контролируют город.

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