Еврокомиссия объявила траур в связи с трагедией в Италии

В европейских институтах в Брюсселе объявлен траур в связи с обрушением моста Моранди в Италии близ Генуи, повлекшим гибель 38 человек.

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава Еврокомиссии [Жан-Клод Юнкер] принял решение в связи с трагическим обрушением моста в Италии, что до 19 августа флаги европейских государств перед институтами ЕС в Брюсселе будут приспущены", - заявил он.

Утром во вторник близ Генуи обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.