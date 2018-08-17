Коп на фургоне увлёкся погоней и переехал коллегу прямо под камерами наблюдения - ВИДЕО

Полицейский из Большого Манчестера так сосредоточился на погоне за преступником, что не заметил своего пешего коллегу, который пытался его задержать. В результате страж порядка оказался под колёсами фургона, а преступник получил фору, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Досадный инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Как сообщает The Sun со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Большого Манчестера, в результате случившегося мужчина получил травмы ног и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. А преступник, за которым гнались полицейские, позже был задержан их коллегами и теперь находится под стражей.

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