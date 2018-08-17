МИД РФ направил ноту протеста США

Москва выразила Вашингтону решительный протест в связи с продолжающимся грубым нарушением США норм международного права в отношении российских диппредставительств, заявили в МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в Госдепартамент по дипломатическим каналам была направлена соответствующая ноту. В ведомстве подчеркнули, что последствия текущей ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".

Также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации, отметили в российском МИД.

В ноте в частности отмечается, что последствия действий Вашингтона "подрывают принципы суверенного равенства государств и международного сотрудничества в целях развития дружественных отношений между нациями и укрепления всеобщего мира".

"Министерство также обращает внимание на то обстоятельство, что в помещениях российских представительств, из которых, по существу, были в спешном порядке выдворены его сотрудники и члены их семей, остались вещи, являющиеся личной собственностью указанных лиц. В этой связи Министерство обращается к Государственному департаменту с требованием обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества", - говорится в документе.

Также в МИД отметили, что Москва требует у Госдепартамента предоставить полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".

В МИД подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.

Ситуация с российской дипсобственностью в США

В сентябре прошлого года генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепартамента. Госдеп потребовал закрыть учреждения, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

В октябре Госдепартамент признал, что снял с закрытой дипсобственности российские флаги. Москва заявила протест, назвав эти шаги очередной враждебной акцией. Впоследствии флаги вернули российским дипломатам.

В МИД расценили действия Вашингтона как надругательство над государственным символом России.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook