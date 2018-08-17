Огненный торнадо размером с три футбольных поля убил пожарного - ВИДЕО

В Сети появилось видео смерча, убившего калифорнийского пожарного, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как пишут местные СМИ, его габариты впечатляют и сравнимы с размерами трех футбольных полей. Спасатель эвакуировал людей из опасной зоны, где горели леса.

По словам очевидцев, все произошло за считанные секунды

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