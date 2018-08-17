В Италии объявлен национальный траур по погибшим в Генуе

17 августа 2018 16:46

Огни подсветки одной из главных римских достопримечательностей - Колизея или амфитеатра Флавиев - погаснут завтра вечером в память о жертвах обрушения моста в итальянской Генуе. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в Италии в связи со случившейся катастрофой объявлен национальный траур. 

Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе завтра.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 38 человек, 15 граждан получили ранения. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

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