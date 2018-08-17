В Германии перевернулся автобус,есть пострадавшие - ВИДЕО

16 человек пострадали в съехавшем в кювет и перевернувшемся рейсовом автобусе на севере Германии недалеко от города Росток. ДТП произошло около 6 часов утра 17 августа. По информации немецкого издания Bild, шестеро получили тяжелые травмы, еще десять - несерьезные, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Сообщается, что автобус, в котором в Берлин ехали порядка 60 пассажиров, внезапно съехал со своей полосы в канаву и опрокинулся на бок. Что стало причиной - пока неизвестно. Отмечается, что трасса A19 в районе аварии сейчас перекрыта. На месте происшествия спасательную операцию проводят семь команд пожарных, спасателей и три вертолета. Сейчас выясняются все причины и детали аварии.

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