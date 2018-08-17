В Google признались в слежке за пользователями - ВИДЕО

В пресс-службе корпорации заявили, что настройка сервиса "История местоположения" остается активна, даже если эта услуга отключена, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Google признался, что следит за своими пользователями, даже если на смартфоне выключена функция определения геолокации. В корпорации заявили: устройства сами собирают информацию о перемещениях владельцев и передают их на серверы компании через приложения "Поиск" и "Карты".

Ранее представители Google заявляли, что это не так - если геолокация отключена, данные о местоположении абонента не сохраняются. Теперь же, как отметили пользователи, сетевой гигант и вовсе разместил на своем сайте предупреждение: корпорация оставляет за собой право собирать данные о перемещениях пользователя с помощью любых приложений.

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