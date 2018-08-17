Раскрыто местонахождение супероружия России

Анализ спутниковых снимков позволил пользователям сети определить возможные боевые позиции российского наземного лазерного комплекса "Пересвет" и межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщает блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий(Москва), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пересвет", согласно снимкам, выложенным в Twitter пользователем rambo54, дислоцируется вблизи города Тейково (Ивановская область) на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Также "Пересвет" планируется развернуть в районе Новосибирска на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН, где, согласно снимкам, строится необходимая инфраструктура.

В bmpd предполагают, что основным назначением "Пересветов" является ослепление американских низкоорбитальных спутников, а подобными лазерными комплексами должны быть прикрыты все основные позиционные районы РВСН.

По мнению пользователя Chippendale с форума militaryrussia.ru, боевая позиция с межконтинентальной крылатой ракетой "Буревестник" строилась с 2014 по 2016 годы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В bmpd допускают, что на этой площадке осуществлялись первоначальные испытания крылатой ракеты, проходившие без использования ядерной силовой установки. Площадка, отмечает блог, продолжает использоваться для отработки компонентов комплекса и обучения военного персонала. Вероятно, что именно на ней по окончании испытаний будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с "Буревестником".

В июле Минобороны России впервые показало пуск и полет "Буревестника". Тогда же военное ведомство представило ролик с подготовкой к работе "Пересвета".

О разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте этого года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, "Буревестник" представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата". Говоря о "Пересвете", Путин отметил, что "наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности".

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