МИД РФ: Транскаспийский трубопровод должен быть согласован со всеми каспийскими странами

Прокладка транскаспийских трубопроводов должна быть согласована всеми прикаспийскими странами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков. Текст его ответа на вопрос о возможности строительства Транскаспийского газопровода после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря размещен в пятницу на сайте МИД РФ, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, передает Day.Az..

"В статье 14 Конвенции говорится, что стороны могут их [транскаспийские трубопроводы] прокладывать, но при условии, что проекты строительства соответствуют "экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней", - отметил он.

Братчиков напомнил, что 20 июля 2018 года в Москве министрами экологии пяти прикаспийских государств был подписан протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Тегеранской конвенции 2003 года, которая упоминается в статье 14 Конвенции. "Этот протокол закрепляет право каждого из пяти государств, выходящих на Каспийское море, участвовать во всесторонней экологической экспертизе морской деятельности, которая потенциально может затронуть природную среду Каспия, имея трансграничный характер, - продолжил он. - То есть, помимо само собой разумеющейся экспертизы на национальном уровне, потребуется дополнительный и очень тщательный анализ подобной деятельности всеми потенциально затрагиваемыми сторонами".

"Понятно, что такие масштабные инвазивные проекты, как, например, переброска углеводородов с одного берега Каспия на другой, автоматически подпадают под действие данного протокола", - подчеркнул дипломат.

"Таким образом, когда и если появятся реальные планы строительства транскаспийских трубопроводов, любая из прикаспийских стран, если сочтет это необходимым, сможет включиться в процедуру оценки возможных последствий от таких конструкций для экологии Каспия, причем еще на этапе проектирования", - подытожил Братчиков.