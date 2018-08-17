В автомобиле убитых в ЦАР россиян нашли надписанную пачку сигарет

17 августа 2018 18:51

Группа журналистов из России, прибывших в Центральноафриканскую Республику, где были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, осмотрели автомобиль, на котором они перемещались в день убийства, передает "ФАН". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, под задним пассажирским сидением была найдена пустая пачка из-под сигарет с надписями на русском языке, под правым передним сиденьем лежала рамка видоискателя от фотоаппарата и квитанции о прохождении пунктов контроля. 

Также были задокументированы пулевые отверстия в лобовом стекле, обеих дверях справа, заднем правом габарите и право подголовнике заднего сиденья. Журналисты также сообщили, что провели беседы с местными жителями, однако не могут опубликовать полученные результаты.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az