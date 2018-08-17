Илона Маска попросили прекратить писать в Twitter

Члены правления Tesla уверены, что Илон Маск в своем блоге в Twitter "выходит из-под контроля" и просят его прекратить обсуждать в социальных сетях ситуацию в компании. С таким заявлением акционеры выступили после того, как Маск объявил в Twitter, что хочет превратить Tesla в частную непубличную компанию, пишет The New York Times. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тем не менее, Маск не прислушался к этому совету. Он продолжал публиковать сообщения в Twitter, публично составляя стратегию компании и в некоторых случаях делая утверждения "сомнительной точности".

На прошлой неделе, как отмечает издание, директора были возмущены, когда Маск написал, что у него "обеспечено финансирование" для возможной сделки по переводу Tesla из публично торгуемой компании в частную. Директора были расстроены тем, что твиты Маска заставили их выступить на публике с заявлением, объяснив сделку, которая была на начальной стадии переговоров.

Представители совета рассказали Маску, что он должен прекратить использование Twitter, при этом настоятельно призвали его сосредоточиться на создании машин и запусках ракет.

"При этом представители правления столкнулись с оппозицией в самом совете директоров. Дело в том, что один из членов правления - брат Илона Маска, Кимбал. Также в правление включены Антонио Грасиас и Стив Юрвецон, которые являются еще и директорами SpaceX, другой компании Маска. Еще один член правления, Айра Эренпрейс, является инвестором SpaceX. До прошлого года единственным директором, не имеющим прямых связей с Маском, была Робин Денхолм, исполнительный директор австралийской телекоммуникационной компании", - отмечает издание.

Позднее в совет ввели двух независимых директоров - Джеймса Р. Мердока, сына Руперта Мердока и Линду Джонсон Райс, председателя и исполнительного директора Johnson Publishing.