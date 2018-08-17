Австрийские СМИ выяснили точное место свадьбы главы МИД Австрии

Свадьба главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и ее жениха - предпринимателя Вольфганга Майлингера, которую в качестве гостя посетит президент России Владимир Путин, состоится в ресторане Gasthaus Tscheppe на территории Штирии. Об этом сообщает австрийское издание Kurier, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в ресторане уже была полиция и австрийское спецподразделение "Кобра". Тем не менее, детальный план о том, когда именно Путин прибудет в Австрию, в настоящее время отсутствует. Свадебная церемония состоится 18 августа.

Издание пишет, что сумма, в которую налогоплательщикам обошлось обеспечение безопасности российского президента на торжестве, составила €423 тыс. (32,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что главу МИД Австрии попросили уйти в отставку из-за того, что она пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу. По мнению депутата Европарламента от Австрии Мишеля Реймона, это негативно влияет на внешнеполитический имидж страны.