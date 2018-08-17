В Италии закроют десятки мостов

Мэр южноитальянского города Беневенто Клементе Мастелла, изучив доклад технического комитета муниципалитета, в пятницу принял решение запретить движение любых транспортных средств по мосту Святого Николая, который в 1955 году был построен в этом городе по проекту инженера Риккардо Моранди. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я знаю, что это принесет гражданам неудобства, но лучше уж неудобства, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе", - приводят местные СМИ слова политика.

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек. По данным генуэзских властей, сейчас в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Еще около 20 человек пока считаются пропавшими без вести.

Виадук, возведенный по проекту инженера Моранди, был торжественно открыт в сентябре 1967 года и стал одним из символов современной Генуи. Однако многие годы в Италии раздавались авторитетные голоса, которые ставили под сомнение безопасность этого сооружения. Так, профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик называл этот мост "примером провала в инженерии". А глава объединения промышленников Генуи Джованни Калвини еще в 2012 году предлагал спешно усовершенствовать автодорожную инфраструктуру города, потому что "через десять лет мост Моранди рухнет".

По данным СМИ, в Италии имеются десятки возведенных в 1950-1960-е годы инфраструктурных объектов, безопасность которых вызывает сомнения.