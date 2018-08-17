Американская ведущая рассказала о победе США над "коммунистической Японией"
Ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхардт заявила, что США одержали победу над "коммунистической Японией", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов", - сказала она, комментируя высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что Америка "никогда не была такой уж великой".
Ведущая также назвала США "самой щедрой страной в мире", отметив, что благодаря ней мир становится лучше.
"Мы - великая страна" - заключила она. Один из ведущих попытался исправить ошибку коллеги, сказав, что США победили "коммунизм, Японию и много что еще".
В ходе Второй мировой войны Токио принимал участие в боевых действиях на стороне гитлеровской коалиции, однако коммунисты никогда не находились у власти в Японии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!