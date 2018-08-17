США готовятся к окончательной фазе операции против "ИГ" в Сирии

17 августа 2018 21:33

Американская сторона готовится к завершающей фазе военной операции по борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство", передает сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специального представителя президента США в коалиции по борьбе с террористами Бретта Макгерка,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы остаемся в Сирии, внимание уделяется окончательной победе над ИГ. Мы пока еще не запустили окончательную фазу по борьбе с "физическим" халифатом, это готовится сейчас", - сказал Макгерк.

Он подчеркнул, что операция, о которой идет речь, будет очень значительной, так как остается значительное число боевиков группировки, оказывающих сопротивление.

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