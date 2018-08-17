Премьер Румынии: В стране была предпринята попытка смещения правительства

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ направила письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру и его первому заместителю Франсу Тиммермансу, в котором утверждает, что 10 августа в Бухаресте была предпринята попытка насильственного смещения правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Медиафакс, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

О письме в Румынии не было объявлено официально, однако его текст размещен в "Фейсбуке" румынским евродепутатом от Национал-либеральной партии (НЛП) Зигфридом Мурешаном. Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству получение письма и заверил, что ответ поступит в Бухарест в кратчайшее время.

"Считаю, что эти попытки смещения насильственным путем законного правительства могут представлять собой опасный прецедент среди демократических государств", - пишет глава румынского кабинета, отмечая, что "были неоднократные попытки ворваться в здание правительства, преодолеть оцепление жандармов и поджечь ряд объектов в общественных местах".

"Также конституционная функция посредника между обществом, политическими силами и государственными учреждениями, которая возложена на президента Румынии [Клауса Йоханниса], согласно обязанностям в фундаментальном законе, была им проигнорирована, - отмечает Дэнчилэ. - И он, напротив, счел своевременным выдвинуть обвинения против правительства и призвать к продолжению протестов".

10 августа в румынской столице прошла антиправительственная акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков тысяч человек. Они обвиняли правящую в стране коалицию в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) и образованного этими партиями кабинета в коррупции и проведении судебной реформы, которая позволяет коррумпированным политикам уйти от ответственности. После неоднократных столкновений манифестантов с жандармами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов, после этого между правящей коалицией и оппозицией развернулась ожесточенная полемика о правомочности действий жандармов.

Генпрокуратура Румынии, по требованию президента Йоханниса, открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой пострадали 450 человек.