В Москве таксист напал на пешехода с ножом

На юго-востоке Москвы водитель такси напал на пешехода с ножом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в районе дома 31 по Люблинской улице около 19.30.

"По предварительным данным, водитель нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся. В настоящее время полицейские предпринимают меры для розыска и задержания подозреваемого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель был на автомобиле Kia Rio. Для его поиска введен план "Перехват".