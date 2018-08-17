Мать габонского футболиста была принесена в жертву ради спортивной карьеры

Бывший форвард сборной Габона Шива Н'Зигу рассказал о том, что его мать была принесена в жертву ради спортивной карьеры, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Футболист признался, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и уменьшив возраст на пять лет.

По словам экс-футболиста, его отец убил мать, объяснив это "жертвоприношением во благо процветания своего бизнеса". Отец Н'Зигу сказал, что пошел на убийство супруги ради успешной спортивной карьеры сына.

Нападающий провел 24 матча за сборную Габона, забив пять мячей. Габонец считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировавшим за национальную команду якобы в 16 лет.