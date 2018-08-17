США отказались выделять средства на стабилизацию в Сирии

Американское правительство отказалось от выделения приблизительно $230 млн на программы стабилизации тех районов Сирии, которые неподконтрольны властям в Дамаске. Это подтвердила в обнародованном в пятницу письменном заявлении начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, госсекретарь США Майкл Помпео "санкционировал... перераспределение примерно $230 млн из категории стабилизационных средств для Сирии" в рамках пересмотра таких программ Вашингтоном в последние несколько месяцев. "Это решение было принято госсекретарем США в процессе консультаций с Белым домом, и оно принимает во внимание и без того значительный военный и финансовый вклад США на сегодняшний день, распоряжение президента [Дональда Трампа], указавшего на необходимость увеличить распределение бремени с союзниками и партнерами, а также существенные новые обещания со стороны партнеров по коалиции. Работая с Конгрессом США, Госдепартамент перенаправит эти средства на поддержку других ключевых внешнеполитических приоритетов", - отметила Науэрт.

Как она утверждала, новое решение Вашингтона "не означает какого-либо уменьшения приверженности США ... стратегическим целям в Сирии". Трамп ранее сигнализировал о том, что США "готовы оставаться в Сирии до окончательного разгрома" террористической группировки "Исламское государство", напомнила Науэрт. Согласно изложенной ею информации, США по-прежнему концентрируют внимание на том, чтобы добиться "вывода иранских сил" и их ставленников из Сирии.

Кроме того, Науэрт заявила, что ряд зарубежных союзников и партнеров США за период с апреля согласился выделить на стабилизацию в Сирии почти $300 млн. Саудовская Аравия намерена предоставить $100 млн из этих средств, а ОАЭ - $50 млн, уточнила Науэрт.