Боец Александр Емельяненко пообещал отправить в нокаут американца Джонсона

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко пообещал нокаутировать американца Тони Джонсона во время поединка в Москве. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бой пройдет в московском ГЦКЗ "Россия" 18 августа в рамках юбилейного пятидесятого турнира организации WFCA.

"Тони упадет в нокаут. Единственное, я хотел бы попросить, чтобы он не падал слишком быстро, а продержался", - сказал Емельяненко.

Джонсон провел 15 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел четыре поражения. В последнем своем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову на турнире Fight Nights Global 82 в Москве в декабре 2017 года.

В активе Емельяненко 28 побед и семь поражений.