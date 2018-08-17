Отравление в отеле Диснейленда: пострадали более 20 человек

22 человека пострадали от химического отравления в пятницу в отеле "Нью-Йорк", обслуживающем парижский Диснейленд (департамент Сена и Марна). Об этом сообщила газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, полученным ею от пожарно-спасательной службы, отравление было вызвано неправильной дозировкой дезинфицирующих веществ, предназначенных для бассейна, - жавелевой воды и раствора серной кислоты. Смесь находилась в открытом резервуаре, сильный запах из которого распространился по номерам отеля. В результате отравление получили как те, кто купался в бассейне, так и персонал.

Три работника из персонала отеля и один турист были доставлены в ближайшие больницы. Вокруг бассейна была создана запретная зона. Часть постояльцев гостиницы переселены в номера, удаленные от бассейна и резервуара с химикатами. Сотрудники пожарно-спасательная службы города Шене, в котором расположена гостиница, выкачали все содержимое резервуара и промыли его, сообщается в публикации.