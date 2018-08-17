В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
17 августа 2018 22:34 224
Еврозона должна продолжить внутреннюю интеграцию и думать о новом кризисе, который неизбежно произойдет, сказал журналистам еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Еврозона должна продолжить свою интеграцию и думать о следующем кризисе, который неизбежно придёт", - сказал он. Так он прокомментировал выход Греции из программы внешней финпомощи, которую она начала получать на фоне глобального кризиса и от которой не могла избавиться на протяжении примерно восьми лет.
Ранее он заявил, что Греция вернулась к экономическому росту, и ее когда-то огромный дефицит превратился в солидный бюджетный профицит.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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