Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США
Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и его французский коллега Бруно Ле Мэр в ходе телефонных переговоров обсудили противодействие санкциям Вашингтона и договорились о встрече в Париже 27 августа, сообщили в турецком минфине в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США. Они приняли решение встретиться в Париже 27 августа", - говорится в заявлении министерства.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума - более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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