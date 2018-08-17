В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО

17 августа 2018 23:20

Женщину, унесенную течением в море у побережья Испании, спасли при помощи дрона,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел рядом с испанским городом Сагунто на побережье Средиземного моря. Чтобы помочь женщине, которая не могла сама вернуться на берег, спасатели использовали беспилотник. Оператор дрона направил его к пострадавшей, доставив ей и поддерживающим ее людям спасательный жилет.

Благодаря этому женщина смогла продержаться на воде до прибытия спасателей на гидроцикле. Те вытянули пострадавшую на пляж на буксире.

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В Испании дрон спас тонущую женщину

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