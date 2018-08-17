В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
17 августа 2018 23:22 139
Партия наркотика, известного под названием "кристалл", весом в 50 тонн конфискована в Мексике, сообщает портал Excelsior, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает портал, относящийся к метамфетаминам наркотик был обнаружен бойцами морской пехоты ВМФ Мексики в нарколаборатории в муниципалитете Бадирагуато в штате Синалоа.
Власти считают, что изъятый наркотик принадлежал картелю "Синалоа". Бадирагуато является родиной бывшего лидера этой преступной организации Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, который долгое время возглавлял картель "Синалоа", а затем был арестован и экстрадирован в США и ожидает суда за наркоторговлю.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17 августа 23:50 129
Макрон о роли африканцев в освобождении юга Франции от немецких захватчиков
17 августа 23:43 144
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
17 августа 23:20 223
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
17 августа 23:00 225
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
17 августа 22:49 261
Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США
17 августа 22:46 280
Трамп: я уже сделал Америку снова великой
17 августа 23:43
На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор
17 августа 23:22
В Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн
17 августа 23:20
В Испании дрон спас тонущую женщину - ВИДЕО
17 августа 23:00
В Афганистане военнослужащих США заменят наемники
17 августа 22:46
Трамп: я уже сделал Америку снова великой
17 августа 22:34
В ЕК заявили о неизбежности нового кризиса в Еврозоне
17 августа 22:23
Отравление в отеле Диснейленда: пострадали более 20 человек
17 августа 22:20
США отказались выделять средства на стабилизацию в Сирии
17 августа 22:12
В Москве таксист напал на пешехода с ножом
17 августа 22:00
Армения накрылась Кочаряном - БАЛАГАН В ЕРЕВАНЕ
17 августа 21:49
Bayıl sürüşmə sahəsində vəziyyət necədir? - VİDEO
17 августа 21:39
Реалии Южного Кавказа: ответ Александра Дугина армянам
-
17 Авг. 11:03 15 199
-
17 Авг. 10:05 10 323
-
17 Авг. 12:16 8 809
-
17 Авг. 06:07 4 719
-
17 Авг. 12:37 4 653