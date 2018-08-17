На свадьбу главы МИД Австрии поедет казачий хор

Артисты Кубанского казачьего хора выступят на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, гостем на которой станет российский президент Владимир Путин, сообщил РИА Новости источник в культурных кругах Краснодарского края, передает Day.Az.

Ранее австрийское издание Kurier со ссылкой на источники сообщило, что Путин преподнесет в качестве подарка на свадьбу главы МИД Австрии песни в исполнении казачьего ансамбля.

"Около десяти артистов кубанского хора уже находятся в Австрии. Они отправлены туда для исполнения лучших кубанских песен на свадьбе австрийского министра. Какими конкретно песнями они будут радовать гостей свадьбы, точно не знаю, но они готовили несколько песен", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии18 августа. По его словам, президент получил приглашение во время своего последнего визита в Вену. Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.