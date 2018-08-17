Макрон о роли африканцев в освобождении юга Франции от немецких захватчиков

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул тот важный вклад, который представители Северной Африки внесли в проведение операции по освобождению южной части французской территории в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил в пятницу, участвуя в праздновании 74-й годовщины освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников в 1944 году. Небольшой город Борм-ле-Мимоза находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент проводит свой летний отпуск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В операции по освобождению юга Франции участвовали иностранные герои - как те, кто прибыл как с противоположного берега Средиземноморья, так и Атлантики", - отметил Макрон. "Пехотинцы - солдаты частей спаги, гумьеров и зуавов, в большинстве своем выходцы из Магриба и Сенегала, гибли на побережье Франции ради того, чтобы освободить нашу страну", - напомнил Макрон.

"Мы также вечно будем помнить о бойцах внутреннего сопротивления, об их великолепной и эффективной организации, их неустанной и отважной борьбе, которая значительно затруднила немецкой армии проведение контратак. Освобождение коммуны Борм-ле-Мимоза прошло при решающем вкладе бойцов Движения Сопротивления", - сказал президент Франции. Он поименно перечислил нескольких участников боев тех дней.

"Все эти люди рисковали своей жизнью ради нашей нынешней свободы, многие из них погибли, и все они являются героями", - подчеркнул он. Макрон при этом отметил, что "их бой не закончился и в свете этих событий мы всегда должны быть требовательными к себе, помня о хрупкости как свободы, так и счастья сосуществования людей". Он также напомнил, что после того, как в 1964 году генерал де Голль приезжал в Борм-ле-Мимоза для того, чтобы лично принять участие в праздновании освобождения от фашистской оккупации, "существуют тесные связи президентской администрации с коммуной, которые следует бережно сохранять".

Аплодисменты присутствующих вызвали слова президента о том, что "17 августа 1944 года, когда на второй день операции была освобождена коммуна Борм-ле-Мимоза, положило начало [во Франции] уничтожению власти нацизма". "Фашизм в корне противоречит самому духу Прованса и средиземноморского региона - этому существовавшему тысячелетиями духу диалога и открытости, отношений обмена и сосуществования", - подчеркнул Макрон. "Этот дух не имеет ничего общего с ледяной и античеловечной диктатурой фашизма, под игом которого оказались ваши отцы и деды", - сказал президент, обращаясь к местным жителям.

В ходе траурной церемонии были возложены венки к монументу погибшим бойцам, в исполнении военного горниста прозвучала мелодия "Памяти павших". Оркестр исполнил военные марши, прошел парад армейских машин времен Второй мировой войны. Президент Франции пообщался с ветеранами войны.

Совместная операция союзнических войск под названием "Драгун" началась в ночь на 15 августа 1944 года. Главной ее целью было нанести поражение немецким войскам, укрепившимся в районе средиземноморского побережья Франции и затем, осуществив продвижение по долине реки Роны, соединиться с войсками нормандской операции, продвигавшимся в западном направлении, на Берлин.

Высадка войск производилась в зоне между портовыми городами Тулон и Канн после мощных ударов авиации и палубной артиллерии кораблей союзников. Было задействовано 880 кораблей ВМФ США и Великобритании, а также 34 французских военных корабля. С самолетов были десантированы на парашютах 5 тыс. человек, на больших планерах им доставлена военная техника. Всего в первый день операции на побережье высадились 94 тыс. солдат и офицеров союзных войск с 11 тыс. единиц военной техники.

За период с 15 по 29 августа 1944 года, то есть в военных операциях вплоть до взятия Марселя, войска союзников потеряли 933 человека убитыми, еще 19 пропали без вести, было ранено 3732 военных. Около 35 тыс. германских солдат и офицеров были взяты в плен.