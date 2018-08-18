В Пекине назвали абсурдным доклад Пентагона о китайской армии

Минобороны Китая назвало абсурдным доклад Пентагона о развитии армии КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Военное ведомство США в пятницу опубликовало доклад по вооруженным силам КНР. В нем высказано предположение, что Китай обучает свои вооруженные силы "ударам против США и союзников".

"Министерство обороны США 17 августа выпустило доклад о состоянии военного развития Китая, этот документ искажает стратегические замыслы Пекина, в нем преувеличена так называемая "военная угроза со стороны КНР", ведутся абсурдные рассуждения по состоянию отношений между Пекином и Тайбэем", - говорится в документе.

Подчеркивается, что "Китай в отношении этого выражает решительный протест и направил США строгое представление".

По вопросу вмешательства Вашингтона в тайваньский вопрос министерство обороны КНР отметило, что "Тайвань - часть Китая, и это железный факт".

"Пекин требует от США соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, с осторожностью подходить к тайваньскому вопросу", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "китайская армия, как и раньше, будет непоколебимо защищать территориальную целостность и государственный суверенитет, обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива".

Минобороны КНР также обратило внимание на часть американского доклада по спору вокруг островов в Южно-Китайском море. "Позиция Китая по морским проблемам неизменная и четкая, Пекин прикладывает все усилия для мирного разрешения споров путем непосредственных переговоров в соответствующими странами", - заявили в ведомстве.

"Действия КНР по мирному строительству на островах в Южно-Китайском море является законным правом суверенного государства", при этом, подчеркивает ведомство, "постоянные провокации ВМС США в этом районе под предлогом свободной навигации и судоходства создают в этом районе напряженную обстановку, являются настоящей угрозой для мира и стабильности в регионе".