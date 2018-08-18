В США устроили стрельбу во время школьного матча

В штате Флорида эвакуирован стадион после стрельбы во время школьного матча по американскому футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует телеканал WPEC, инцидент произошел в деревне Веллингтон к западу от Уэст-Палм-Бич. В матче принимали участие спортсмены из двух школ. Информацией о пострадавших телеканал не располагает.

"Офис шерифа округа Палм-Бич заявил, что сообщается о стрельбе во время матча в центральной школе Палм-Бич в пятницу вечером", - говорится в сообщении.