В США устроили стрельбу во время школьного матча
18 августа 2018 07:21 165
В штате Флорида эвакуирован стадион после стрельбы во время школьного матча по американскому футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует телеканал WPEC, инцидент произошел в деревне Веллингтон к западу от Уэст-Палм-Бич. В матче принимали участие спортсмены из двух школ. Информацией о пострадавших телеканал не располагает.
"Офис шерифа округа Палм-Бич заявил, что сообщается о стрельбе во время матча в центральной школе Палм-Бич в пятницу вечером", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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