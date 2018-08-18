В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия
Пять человек погибли и двое получили ранения в ходе стрельбы в офисе местного муфтия в городе Терджан провинции Эрзинджан на северо-востоке Турции, говорится в заявлении администрации провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 15.00 17 августа во время собрания в офисе муфтия в здании местной администрации один из членов персонала муфтията Ф.А. в ходе ссоры открыл беспорядочную стрельбу из пистолета, в результате чего погибли два человека, в том числе заместитель муфтия, и пятеро получили ранения, среди них сам Ф.А., пытавшийся покончить жизнь самоубийством. Раненые были доставлены в больницу, где, несмотря на усилия врачей, трое из них скончались, в том числе Ф.А", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние обоих раненых тяжелое. Прокуратура начала расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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