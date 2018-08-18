Товарищеский матч «Барселоны» обставил по рейтингу Суперкубок УЕФА
18 августа 2018 07:50 230
Испанские зрители предпочли просмотру матча за Суперкубок УЕФА между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" товарищескую игру "Барселоны", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает AS, матч за Кубок Жоана Гампера (ежегодный товарищеский турнир) между "Барселоной" и "Бока Хуниорс" посмотрели порядка 1 847 000 болельщиков, тогда как средняя аудитория Суперкубка УЕФА составила лишь 1 210 000 человек.
"Барселона" обыграла "Боку" со счетом 3:0. В матче за Суперкубок Европы победу одержал "Атлетико" (4:2).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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