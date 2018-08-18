В команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова

Одноклубник бойца Конора МакГрегора Джеймс Галлахер поделился мыслями в преддверии боя ирландца против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Конора вновь внутри горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы вновь обрести мотивацию. Я думаю, что Макгрегор покажет Хабибу, кто здесь является боссом и поставит его на место", - приводит слова спортсмена MMAFighting.

Поединок Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.