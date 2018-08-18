В США арестовали знаменитого рэпера

18 августа 2018 08:04

В американском городе Лос-Анджелес полиция задержала рэпера Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает TMZ,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, Young Thug был задержан на вечеринке посвященной выходу нового альбома рэпера.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органовобнаружили в автомобиле музыканта несколько единиц оружия.

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