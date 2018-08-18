Мадуро объявил стоимость венесуэльской криптовалюты
18 августа 2018 08:11 141
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что одна единица национальной криптовалюты "петро" будет стоить около $60. Об этом сообщает TeleSUR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, один "петро" будет стоить примерно $60, или 3,6 тысячи новых боливаров.
Он также добавил, что минимальная зарплата в Венесуэле составит половину "петро".
Мадуро подчеркнул, что НДС в стране вырос с 12 до 16%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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