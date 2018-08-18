Ураган "Лэйн" усилился до третьей категории
18 августа 2018 09:05 181
Ураган "Лэйн" усилился до урагана третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным метеорологов, ураган движется к западу со скоростью 26 километров в час, максимальная скорость стабильных ветров увеличилась до 195 километров в час.
По прогнозам центра, ураган может усилится до четвертой степени в субботу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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