NASA опубликовало завораживающие снимки колец Сатурна - ВИДЕО

Представители NASA опубликовали снимки, которые успел сделать зонд "Кассини".

Кадры, на которых запечатлены кольца Сатурна, были сделаны перед гибелью аппарата и ранее не публиковались, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, что 20-летняя миссия "Кассини" завершилась в 2017 году. Зонд успел облететь "Сатурн" 22 раза, после чего превратился в пылающий "металлический метеор" и растворился в атмосфере планеты.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

