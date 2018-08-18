NASA опубликовало завораживающие снимки колец Сатурна - ВИДЕО

18 августа 2018 09:09

Представители NASA опубликовали снимки, которые успел сделать зонд "Кассини".

Кадры, на которых запечатлены кольца Сатурна, были сделаны перед гибелью аппарата и ранее не публиковались, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, что 20-летняя миссия "Кассини" завершилась в 2017 году. Зонд успел облететь "Сатурн" 22 раза, после чего превратился в пылающий "металлический метеор" и растворился в атмосфере планеты.

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NASA опубликовало завораживающие снимки колец Сатурна

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