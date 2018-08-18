Прохожие спасли из ливневого стока младенца - ВИДЕО

18 августа 2018 09:40

В Индии прохожие услышали из трубы непонятные звуки, похожие на мяуканье котёнка, и решили ему помочь. Когда женщина по имени Гита заглянула туда, то увидела вовсе не котёнка, а... младенца, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Она схватила его за ноги и с трудом вытащила из сырой ловушки. Он уже начал синеть, но больше всего в ужас привела обмотанная вокруг его шеи пуповина.

"Его специально так глубоко положили, чтобы он скорее умер. Когда я его вытащила, думала, он уже неживой, но он пытался кричать, несмотря на обмотавшую пуповину"

Гита

Несчастную кроху доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь, и сейчас он уже идёт на поправку. Поскольку найдёныш ещё совсем маленький, Гита попросила дать ему имя Сутантирам, что означает "свобода".

Спасение малыша было снято на камеру, и эти кадры облетели всю Индию. После полного выздоровления малыш будет отправлен в приют, куда обратились уже десятки жителей с просьбой усыновить его. А полиция в настоящий момент занимается поисками ублюдков, которые пытались избавиться от новорождённого.

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Şok kadrlar: ayaqyolundan körpə çıxarıldı

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