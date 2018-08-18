Племяннику экс-президента Армении предъявлено обвинение в покушении на убийство

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование в рамках уголовного дела по факту попытки убийства Давида Симоняна в 2007 году и предъявил обвинение племяннику экс-президента Армении Сержа Саргсяна Айку Саргсяну, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.



Как ранее сообщалось, Давид Симонян 1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением был доставлен в клиническую больницу N3 с перекрестка улиц Налбандяна и Туманянна города Еревана. В тот же день в Центральный отдел Полиции с повинной явился гражданин А.Гевондян, представил пистолет и сообщил, что у ступеней лестниц детского сада у здания, где проживает, нашел оружие и при неосторожном обращении с ним выстрелил, причинив травму своему другу - Симоняну.



В следственном управлении Центрального отдела Полиции 28 мая 2007 года было принято решение приостановить производство уголовного дела и уголовное преследование в отношении Гевондяна на основе пунктов 4-го и 5-го части 1-й статьи 35-й (примирение сторон и отсутствие жалоб).



В связи с новыми обстоятельствами, 3 июля 2018 года было отменено решение о приостановлении уголовного дела, возбуждено новое уголовное дело, предварительное следствие по которому было поручено следственному отделению административных районов Кентрон и Норк Мараш. Были предприняты необходимые следственные и иные судебные мероприятия для выявления истинных обстоятельств дела и обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования.



В результате были получены фактические доказательства того, что телесные повреждения Симоняну нанес не Гевондян, а также того, что в этот день было совершено покушение на убийство, и была выявлена личность человека, совершившего преступление.



В частности, по данным следствия, 1 апреля 2007 года около 16:00 Айк Саргсян нанес огнестрельное ранение Симоняну в подвале жилого здания в центре Еревана.



В результате спора, возникшего на бытовой почве, в сторону потерпевшего был совершен выстрел из пистолета SIG SAUER "P 226", в результате чего он получил тяжкое телесное повреждение, угрожающее жизни. Были диагностированы рана брюшной полости, повреждение печени и правой почки и внутреннее кровотечение.



В результате предпринятых мероприятий был обнаружен и изъят пистолет соответствующей модели.



На основе полученных доказательств Саргсяну предъявлено обвинение по признаками части 1-й статьи 34-104-й (попытка убийства) и части 1-й статьи 235-й (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). О завершении предварительного следствия объявлено 17 августа.



С учетом того, что в ходе расследования получены сведения о злоупотреблениях должностными полномочиями со стороны лица, расследовавшего дело ранее, было принято решение возбудить уголовное дело по признакам части 1-й статьи 308-й (злоупотребление должностными полномочиями).



