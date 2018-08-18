Внеочередные выборы в Армении пройдут до мая 2019 года

Правительство Армении обеспечит проведение внеочередных парламентских выборов до мая 2019 года. Об этом заявил на митинге на площади Республики премьер-министр Никол Пашинян, выступая по случаю 100 дней пребывания в должности, передает Day.Az со ссылкой на Спутник-Армения.



"По Конституции я, как премьер-министр, должен подать в отставку, а парламент должен два раза подряд не выбрать нового. Что тогда может произойти? Я могу подать в отставку, а парламент втихую соберется и выберет... знаете кого. Поэтому мы инициируем изменения в Конституции. Мы разрешим парламенту провести самороспуск. И если вы выразите это требование как народное, мы обеспечим принятие этих изменений в парламенте", - заявил Пашинян.



Напомним, Республиканская партия Армении, которая по-прежнему имеет самую крупную фракцию в парламенте (но уже не абсолютное большинство) уже заявляла, что не возражает против внеочередных выборов. Заметим, изменения в Конституции может принимать парламент, но при большинстве в 2/3 голосов. Важнейшие статьи Конституции можно менять только через референдум.