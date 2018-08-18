Первая поездка на BMW X1 для женщины закончилась аварией - ВИДЕО

18 августа 2018 10:43

На юге Китая в городе Гуанчжоу покупательница BMW X1 во время тест-драйва не справилась с управлением и въехала на кроссовере в шоу-рум дилерского центра. Автомобиль пробил стеклянные двери и врезался в стену. Во время инцидента никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

По предварительной информации, женщина перепутала педали и вместо тормоза резко нажала газ. Она уже признала свою вину и согласилась возместить материальный ущерб, сумму которого еще предстоит подсчитать страховой компании.

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Первая поездка китаянки на BMW X1 закончилась ДТП прямо на месте покупки авто

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