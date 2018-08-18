В Генуе простились с жертвами обрушения моста - ВИДЕО

В Италии проходит день национального траура по жертвам обрушения моста. В Генуе прошли похороны погибших при трагедии, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Траурную церемонию посетил глава государства Серджо Матарелла. Однако, по данным итальянских СМИ, на официальной отказались присутствовать около половины родственников погибших.

Эти родственники жертв посчитали государственные похороны фарсом, так как, по их мнению, обрушение моста в Генуе произошло из-за халатности местных властей и компании-оператора. С близкими они простились накануне в кругу семьи.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

