В Польше перевернулся автобус: есть погибшие, десятки пострадавших
Автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт польского TVN24, передает Day.Az.
Авария произошла накануне вечером в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Львова к границе со Словакией, упал со склона.
По данным польских СМИ, всего в автобусе ехали 54 человека.
Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока, девять из них получили серьезные ранения.
Сообщается, что в автобусе были дети.
Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.
По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.
На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствия непогоды.
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