В Польше перевернулся автобус: есть погибшие, десятки пострадавших

Автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт польского TVN24, передает Day.Az.

Авария произошла накануне вечером в Подкарпатском воеводстве, на автодороге между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, направлявшийся из Львова к границе со Словакией, упал со склона.

По данным польских СМИ, всего в автобусе ехали 54 человека.

Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока, девять из них получили серьезные ранения.

Сообщается, что в автобусе были дети.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.

На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствия непогоды.

Ранее в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.