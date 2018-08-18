В Италии арестовали одного из наиболее опасных боссов мафии

18 августа 2018 12:32

Сотрудники спецподразделений итальянской полиции арестовали в городе Кассано-алло-Йонио на юге страны одного из наиболее опасных боссов могущественной преступной организации ндрангета Луиджи Абруццезе, который находился в общенациональном розыске. Об этом сообщили в субботу представители полицейского управления провинции Козенца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, в момент ареста 29-летний мафиози имел при себе два пистолета и фальшивые документы.

Абруццезе был приговорен апелляционным судом к 20 годам тюремного заключения за организацию масштабного наркотрафика. В 2015 году он был внесен в список наиболее опасных преступников Италии, находящихся в розыске.

Подробности спецоперации по аресту Абруццезе будут обнародованы в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в субботу в полицейском управлении Козенцы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az