Судно с грузинскими моряками пропало у берегов Африки
Плавающий под флагом Панамы корабль Pantelena IMO 9321469, на борту которого находятся 17 грузинских моряков, третий день не выходит на связь. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.
"14 августа оборвалась связь на корабле Pantelena IMO 9321469, плавающем под флагом Панамы, который осуществлял транспортировку нефти и на борту которого находятся 17 грузинских моряков. Последний контакт был зафиксирован у западного побережья Африки в Гвинейском заливе. Судовладелец - греческая компания Lotus Shipping ведет поисковые работы", - говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что МИД Грузии вместе с Агентством морского транспорта работают в координации с судовладельцем для того, чтобы разобраться в ситуации.
Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Прогноз погоды на завтра
-
17 Авг. 14:07 5 258
-
17 Авг. 14:26 3 701
-
17 Авг. 18:22 3 688
-
17 Авг. 21:39 3 656
-
17 Авг. 22:00 2 473