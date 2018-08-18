Судно с грузинскими моряками пропало у берегов Африки

Плавающий под флагом Панамы корабль Pantelena IMO 9321469, на борту которого находятся 17 грузинских моряков, третий день не выходит на связь. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

"14 августа оборвалась связь на корабле Pantelena IMO 9321469, плавающем под флагом Панамы, который осуществлял транспортировку нефти и на борту которого находятся 17 грузинских моряков. Последний контакт был зафиксирован у западного побережья Африки в Гвинейском заливе. Судовладелец - греческая компания Lotus Shipping ведет поисковые работы", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что МИД Грузии вместе с Агентством морского транспорта работают в координации с судовладельцем для того, чтобы разобраться в ситуации.

"Мы также активно работаем с организацией панамского флага. В дело подключены как военно-морские силы региона, так и морской центр Великобритании (UKMTO)", - отмечено в заявлении.